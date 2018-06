Tödlicher Arbeitsunfall in Piacenza

Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. - Foto: shutterstock

Ein 31-jähriger gebürtiger Pakistaner, der in Turin wohnhaft war, ist am späten Samstagvormittag auf einer beweglichen Plattform in einer Lagerhalle einer Baustelle erdrückt worden.

Wiederbelebungsversuche durch die sofort eintreffenden Rettungssanitäter blieben erfolglos – der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

stol