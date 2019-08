Tödlicher Wanderunfall in Vorarlberg

Der leblose Körper der Frau wurde bei Bregenz in einem Bach entdeckt. - Foto: shutterstock

Die Frau war von Doren im Bregenzerwald nach Kennelbach unterwegs gewesen, dabei in unwegsames Gelände geraten und in den Wirtatobelbach in Bregenz-Fluh gestürzt.

Nähere Angaben zur Identität der Frau wurden von der Polizei vorerst noch nicht bekannt gegeben, da bis Samstagfrüh die Angehörigen noch nicht verständigt werden konnten.

apa