Toskana: Zerstörerisches Feuer bedroht mehrere Ortschaften

Der starke Wind fachte das Feuer immer weiter an, so dass sich die Flammen rasch ausbreiteten und auf mehrere Siedlungen zu rückten. - Foto: Facebook/Feuerwehr

Er sprach im Online-Netzwerk Facebook von einem „zerstörerischen Feuer“, das bereits die ersten Häuser erreicht habe. Außerdem erklärte er am Dienstag, dass einige Schulen aus Sicherheitsgründen geschlossen bleiben.

Aus der gesamten Umgebung eilten Feuerwehrmannschaften in das Brandgebiet nahe der Großstadt Pisa, auch Löschflugzeuge waren im Einsatz. Das Feuer war am Montagabend in der bewaldeten Region Monte Serra ausgebrochen. Der starke Wind fachte es immer weiter an, so dass sich die Flammen rasch ausbreiteten und auf mehrere Siedlungen zu rückten.

Feuerwehr-Kommandant Ugo D'Anna sagte am Dienstag im italienischen Fernsehen, er gehe von Brandstiftung aus. „Wir haben es mit einem sehr erheblichen Feuer zu tun“, sagte er. „Das Wichtigste ist nun, die Ortschaft zu retten.“

apa/stol