Tote Mutter auf der Couch - Sohn kassierte ihre Rente

Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet, war die 95-Jährige am Donnerstag tot in ihrem Haus in Albisola Superiore in Savona, Ligurien, gefunden worden.

Der bereits mumifizierte Leichnam saß noch immer auf der Couch vor dem Fernseher im Esszimmer des Hauses, vollständig bekleidet und mit Pantoffeln an den Füßen - genau so, wie die Frau 6 Monate zuvor gestorben war.

Dem Geständnis des 63-jährigen Sohnes zufolge war seine Mutter an jenem Tag gestorben, als die Morandi-Brücke in Genua einstürzte, also am 14. August 2018. Sie sei gestorben, als er dabei war, ihr ein Speiseeis zu Essen zu geben.

Er habe sich entschlossen, sie dort sitzen zu lassen: „Ich brauchte das Kleingeld, also habe ich ihre Rente weiter kassiert.“ Gegen den Mann wird nun wegen dem Verbergen einer Leiche und Betrug zu Lasten des Staates ermittelt.

stol