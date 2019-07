Tragödie in Freizeitpark: Fahrgeschäft bricht auseinander

Das Unglück ereignete sich Ende Juni in Jizzax in Usbekistan: Der Arm einer Riesenschaukel mit 360-Grad-Drehung brach aus unbekannten Gründen in voller Fahrt plötzlich auseinander, die runde Schaukel selbst prallte mit großer Wucht gegen einen der Pfosten.

Medienberichten zufolge soll eine 19-jährige Frau bei dem Unfall ihr Leben verloren haben.

stol