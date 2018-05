Trentino: Bekleidungs-Fälschungen ausgeforscht

Die Beamten fischten im Zuge der Kontrollen einen Lieferwagen aus dem Verkehr. Die Dokumente und Waren des Lenkers aus Verona stimmten anfangs überein – bis die Beamten auf der Ladefläche noch insgesamt 106 Poloshirts der Marke „Coveri“ ausfindig machte, deren Herkunft und Ankauf der Mann nicht erklären konnte. Die Poloshirts ähnelten den übrigen, echten Produkten sehr, waren aber gefälscht.

Die Kleidungsstücke wurden beschlagnahmt. Wegen Fälschung und unerlaubter Benutzung einer Erkennungsmarke, sowie deren Verkauf wurde der Lenker angezeigt. Diese Gesetzesverletzung sieht eine maximale Haft von 6 Monaten bis 3 Jahren, sowie Geldstrafen von 3500 bis 35.000 Euro vor.

Ungültige Verkaufslizenz

Am Tag, an dem der Giro d’Italia durch Trient führte, konnte die Finanzwache auch einen Franzosen anzeigen, der in einem Lieferwagen Shirts, Hosen und Accessoires für den Radsport transportiere. Der Mann konnte eine französische Handelslizenz vorweisen, die in Italien ungültig ist (genauso umgekehrt), weshalb der Verkauf als rechtswidrig eingestuft wurde.

Fast 5000 Produkte, die für den Verkauf gedacht waren, wurden beschlagnahmt – den Mann erwartet zudem eine Geldstrafe von 1500 bis 9000 Euro.

