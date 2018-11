Trentino: Mann stirbt bei Verkehrsunfall

Ein 62-jähriger Mann aus Terzolas verlor die Herrschaft über seinen Lieferwagen und stürzte anschließend in der Ortschaft Molini rund 20 Meter über eine Böschung. Der Unfall könnte sich bereits am Sonntag ereignet haben, das verunfallte Fahrzeug wurde aber erst am Montag entdeckt und geborgen.

Für den Lenker kam jede Hilfe zu spät.

ansa/stol