Trient: 9-köpfige Diebesbande festgenommen

Der Voruntersuchungsrichter von Trient hat insgesamt neun Haftbefehle wegen krimineller Bandenbildung ausgestellt. Ausgegangen sind die Carabinieri von Riva del Garda mit ihren Ermittlungen infolge eines Diebstahls an einem Glücksspielautomaten in einer Bar in Borgo Chiese im November 2018.

Die Ermittlungen führten zu einer Bande, die in der Provinz von Brescia tätig war aber auch in Trient, Mailand, Bergamo und Modena Raubüberfälle und Diebstähle durchführte. Näheres über die Carabinieri-Aktion 'Baba & Biri' wird auf einer Pressekonferenz am Montag am Sitz der Staatsanwaltschaft in Trient bekannt gegeben.

ansa