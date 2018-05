Trient: Kind stirbt nach Sturz aus dem Fenster

Die Tragödie ereignete sich am späten Samstagabend im Stadtteil Piedicastello in Trient. Wie die Tageszeitung „Alto Adige“ berichtet, stürzte das Mädchen vom Fenster der im 4. Stock gelegenen Familienwohnung in den Garten.

Die Retter waren rasch vor Ort, sie konnten aber nur mehr den Tod des Kindes feststellen.

Die Carabinieri ermitteln den Unfallhergang.

stol/lcm