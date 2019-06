Turbulenzen über Südtirol: Flugpassagiere in Todesangst

Eine Boeing 737 der Fluggesellschaft ALK Airlines kam über Südtirol in Turbulenzen. - Foto: shutterstock

10 Personen wurden leicht verletzt und in Basler Spitäler gebracht, bestätigte eine Sprecherin des Euroairports Basel-Mülhausen am Montagmittag Angaben des Onlineportals „20 Minuten“. Das Flugzeug konnte planmäßig landen.

Die Maschine des Typs Boeing 737-300 mit 121 Passagieren an Bord geriet rund 20 Minuten vor der Landung im Luftraum über Südtirol in Turbulenzen.

„Ich war überzeugt, jetzt stürzen wir ab“

Ein Video auf Facebook zeigt die Turbulenzen und auch die verzweifelten Rufe der Passagiere. „Ich war überzeugt, jetzt stürzen wir ab. Ich hatte Todesangst“, sagte eine Passagierin aus der Schweiz später gegenüber „20 Minuten“.

So schilderte sie die angsterfüllten Minuten: „Die Leute begannen zu schreien und zu weinen. Eine Flugbegleiterin knallte mit ihrem Servierwagen an die Decke. Becher flogen herum, manche wurden von heissem Wasser verbrüht.“

Einer der Passagiere knallte mit dem Kopf gegen die Decke: Sein Sitzgurt war gerissen.

Der Pilot kontaktierte in der Folge aus der Luft den Flughafendienstleister Swissport und meldete Bedarf für Erste Hilfe nach der Landung an. Der Flugbetrieb in Basel wurde nicht beeinträchtigt, nur die betroffene Maschine konnte erst mit einstündiger Verspätung wieder starten.

