U-Boot-Mordprozess: Lebenslang für dänischen Erfinder Peter Madsen

Das Gerichtsgebäude in Kopenhagen. - Foto: APA (AFP)

Das Kopenhagener Gericht folgte mit seiner Entscheidung der Forderung der Staatsanwaltschaft. Der 47-Jährige wurde für schuldig befunden, die 30-jährige Schwedin im August 2017 auf seinem U-Boot sexuell missbraucht, ermordet und zerstückelt zu haben.

Nach seiner Verurteilung geht Madsen in Berufung. Das sagte seine Verteidigerin am Mittwoch in Kopenhagen.

