USA bieten Millionen-Kopfgeld für mexikanischen Drogenboss

Nach dem Bericht der „Washington Post“ vom Donnerstag soll Caro Quintero unter anderem für die Ermordung eines Agenten der US-Drogenbehörde DEA verantwortlich sein, für die er in Mexiko zu 40 Jahren Haft verurteilt wurde. Später jedoch sei er auf Anweisung eines Richters auf freien Fuß gesetzt worden und sei seitdem untergetaucht.

„Wir wollen damit sagen, dass wir den Typen in Gewahrsam sehen wollen“, wurde der stellvertretende FBI-Chef David Bowdich zitiert. Nach einer am Donnerstag in New York veröffentlichten Anklage soll Caro Quintero einen Zweig des Sinaloa-Kartells leiten, die als stärkste Drogenhandel-Organisation in der Region gilt. In Mexiko gilt der 65-Jährige, der sich nach eigenen Angaben aus dem Geschäft zurückgezogen hat, als „Pate“ des Drogenhandels.

