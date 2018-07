Überfall in Mailänder Hotel Hilton – Großteil Falschgeld

4 vorbestrafte Albaner wurden von den Ordnungshütern festgenommen, nachdem sie nach einer Entführung einer Französin im Hotel Hilton flüchteten und geschnappt werden konnten.

Die Ermittler fanden heraus, dass die entführte Frau, französischer Herkunft und in Varese wohnhaft, im Hotel einen Betrug gegen einige Inder beging. Sie nahm Geld entgegen für nicht existierende Immobilien und Wertanlagen und tauschte das richtige Geld gegen Falschgeld.

Nachdem die 4 bewaffneten Albaner die Frau überfielen, entwendeten sie ihr eine Reisetasche mit einigen Uhren und 2 Millionen Euro – wovon nur 65.000 Euro Echtgeld waren, so Ansa. Aufmerksame Bürger bemerkten die Flüchtigen und alarmierten die Polizeikräfte. Die Täter, die mit einem Auto unterwegs waren, konnten schließlich in der Cornelia-Straße in Mailand in einem Kellergeschoss dingfest gemacht werden.

Die 4 Albaner wurden angezeigt. Gegen die überfallene Frau wird wegen versuchten Betruges ermittelt.

stol