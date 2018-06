Überfall in Malmö fordert drittes Todesopfer

„Die an der Tat beteiligten Personen sind uns alle bekannt”, so die Polizei. Die Verdächtigen „werden als Bandenkriminelle betrachtet und sind in Malmö an organisierter Kriminalität beteiligt”, hieß es. Es handle sich offenbar um einen typischen Fall von Kriminellen, die auf Kriminelle schossen.

Laut Polizei standen die Männer vor einem Internetcafe, als jemand - möglicherweise aus einem Auto - auf sie feuerte. Zur Tatwaffe wollte der Sprecher zunächst keine Angaben machen. Augenzeugen berichteten schwedischen Zeitungen zufolge von einer Schrotflinte oder einer Automatikwaffe.

Bandenkonflikte in Malmö keine Seltenheit

Der oder die Täter wurden zunächst nicht gefasst, die Polizei suchte die Gegend nahe der Malmöer Innenstadt mit einem Hubschrauber ab. Auch zum Motiv könne noch nichts gesagt werden. Laut Polizei gibt es drei bis vier laufende Bandenkonflikte in Malmö. Die Ermittler baten die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung.

Seit Anfang 2016 gibt es in der Stadt mit rund 330.000 Einwohnern immer wieder Morde auf offener Straße, die selten aufgeklärt werden. Auch im benachbarten Kopenhagen hatten im vergangenen Sommer wochenlang Gangmitglieder aufeinander geschossen. Die zwei beteiligten Banden legten ihren Konflikt jedoch bei.

