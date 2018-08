Überlebender von Brückendrama will weiter Lkw fahren

Kucera befand sich am 14. August mit einem neuen Lkw seiner Spedition auf der Morandi-Brücke, als diese plötzlich nachgab. „Die Fahrbahn hat sich gewellt, dann gab es einen Knall, und die Straße zerfiel in Stücke“, berichtete er. Dass er daraufhin in seiner Fahrerkabine 45 Meter in die Tiefe gefallen ist, habe er erst später aus dem Internet erfahren.

Der Berufskraftfahrer fährt seit 1995 Lkw. Sein Navigationssystem habe ihn auf die Brücke gelenkt, obwohl er eine andere Route bevorzuge. Bei dem Unglück zog er sich drei Rippenbrüche und eine Verletzung der Lunge zu. „Nach dem, was mir passiert ist, könnte man sagen, dass mir nichts fehlt“, sagte der Überlebende.

Der Tscheche wurde zunächst in einer Klinik in Genua behandelt und dann nach Prag gebracht. Bei dem Einsturz des Polcevera-Viadukts kamen 43 Menschen ums Leben. Die Unglücksursache ist noch Gegenstand von Ermittlungen.

dpa