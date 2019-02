Überschwemmungen in Mittelitalien

Etwa 300 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete.

„Viele Häuser und viele Zonen stehen immer noch unter Wasser“, sagte die Bürgermeisterin von Argelato, Claudia Muzic, Sonntagfrüh und sprach von einer Notsituation. Teilweise fehle auch der Strom.

Auch in Umbrien, den Abruzzen und Kampanien warnte der italienische Zivilschutz weiter vor Überschwemmungen. In Venedig gab es den dritten Tag in Folge Hochwasser. Der Wasserstand lag am Sonntag erneut bei mehr als 110 Zentimetern.

apa/dpa