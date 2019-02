Uganda: Mehr als 3 Tonnen Elfenbein in Ladung Schmuggelware

2 weitere Container seien noch nicht geleert worden. Die Schmuggler hatten das Elfenbein in großen Holzstämmen versteckt und die Hohlräume mit Wachs und Sägespänen aufgefüllt. Besonders das Wachs erschwere die Leerung der Container, so der Sprecher.

Neben den insgesamt 3,3 Tonnen Stoßzähnen fanden die Ermittler auch 423 Kilogramm Panzer gefährdeter Schuppentiere, die auch als Pangoline bezeichnet werden. Die illegale Ware war aus dem Kongo über den Südsudan nach Uganda gelangt. Die mutmaßlichen Schmuggler, 2 vietnamesische Staatsbürger, wurden festgenommen.

Wilderer in Afrika töten jährlich tausende Elefanten. Sie verkaufen die Stoßzähne vor allem nach Asien, wo Elfenbein trotz internationaler Handelsverbote als Luxusgut beliebt ist. Vor der Kolonialzeit lebten in Afrika Schätzungen zufolge bis zu 10 Millionen Elefanten. Heute sollen es nur noch rund 415.000 sein. Die vor allem nachtaktiven Schuppentiere leben in Asien und Afrika. Ihre Schuppen werden trotz eines Handelsverbots als Heilmittel nach Asien verkauft. In der traditionellen chinesischen Medizin werden sie zum Beispiel zur Behandlung von Asthma und Arthritis verwendet.

dpa