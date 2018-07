Unfall mit Bus und Laster tötet 10 Menschen in Ägypten

Ein schwerer Unfall mit einem Bus und einem Lastwagen hat in Ägypten 10 Menschen getötet. - Foto: shutterstock

Die Ursache blieb zunächst unklar. Schwere Autounfälle sind in Ägypten fast an der Tagesordnung. Der Grund ist neben schlechten Straßenverhältnissen meist vor allem das rücksichtslose Verhalten von Autofahrern. Zudem gilt die Verkehrserziehung in dem Land als mangelhaft.

dpa