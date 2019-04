Unternehmen in Trient hinterzieht über 2 Millionen Euro Steuern

Bereits in den Jahren 2014 und 2015 war das Unternehmen, das weltweit Marktführer für Meeresschürfungen, Unterwasserinstallationen und Trockenlegungen war, ins Visier der Ermittlungen geraten.

So unterließ das Unternehmen in den Jahren 2013 und 2014 die Steuern in Höhe von 2,2 Millionen Euro zu zahlen. Das Gericht von Trient hat die Beschlagnahmung von Wertgegenständen angeordnet, um die fast 2,26 Millionen Euro wieder einzuholen. Darunter 434.000 Euro Bargeld und die Privatvilla samt Garage eines 78-Jährigen aus Venetien, der gesetzlicher Vertreter des Unternehmens war. Die Villa in der Trentiner Fraktion Villamontagna hat einen Wert von 1.825.000 Euro.

Das Unternehmen befindet sich nun in freiwilliger Geschäftsauflösung.

stol