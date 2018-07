Unwetter: im Trentino 50 Personen in Sicherheit gebracht

Land unter in Moena im Fassatal. - Foto: Facebook

Loading the player...

Vor allem in Moena, im Fassatal, haben die außergewöhnichen Regenfälle vom Nachmittag große Schäden angerichtet. Straßen und einige Häuser wurden überschwemmt. (STOL hat berichtet)

Der Costalunga-Bach ist über das Ufer getreten. Aus Sicherheitsgründen mussten 50 Personen in Moena und am San Pellegrino-Pass in Sicherheit gebracht werden. Verletzt wurde niemand.

Die Taramellihütte in der Val Monzoni, in Pozzo di Fassa, ist derzeit von der Außenwelt abgeschnitten. In der Struktur befinden sich 13 Personen zwischen Wanderer und Personal. Im Krankenhaus von Cavalese hat man den Bereitschaftsdienst verstärkt. Im Einsatz stehen vermehrt auch die Ordnungskräfte.

ansa/stol