Urteil zu Bootsunfall am Wörthersee bestätigt

Der Niederösterreicher hatte von Anfang an auf nicht schuldig plädiert und das Urteil des Erstgerichts in Klagenfurt bekämpft. Er soll 2017 laut Urteil alkoholisiert das Motorboot in Kärnten gelenkt und dabei mit einem riskanten Manöver einen Unfall verschuldet haben. Dabei wurde sein gleichaltriger Freund, ebenfalls aus Niederösterreich, über Bord geschleudert. Der Mann geriet unter Wasser mit dem Kopf in die Schiffsschraube, seine Leiche wurde am Tag darauf von Tauchern aus 30 Meter Tiefe geborgen.

apa