Valsugana: 37-Jähriger stirbt bei Horrorunfall

Mattia Adami war in seinem Wagen auf der Staatsstraße in der Valsugana in Richtung Trient unterwegs, als er in einem Tunnel (Galleria dei Crozi) gegen die seitliche Wand prallte.

Das Fahrzeug fing Feuer, der Mann war darin eingeklemmt und schaffte es nicht mehr sich aus dem Wagen zu befreien und verbrannte.

Andere Autofahrer, die den Unfall beobachtet hatten, alarmierten umgehend die Rettungskräfte. Doch für den 37-jährigen aus Civezzano kam jede Hilfe zu spät.

stol