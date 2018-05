Venedig: Verdächtiger ausgeforscht

Die beiden Jugendlichen wurden bei der Staatsanwaltschaft am Jugendgericht von Venedig gemeldet. Der 15-jährige Moldawier wurde angezeigt – ihm wird versuchte sexuelle Gewalt vorgeworfen. Noch genau zu klären sein soll hingegen die Art der Verwicklung des 16-Jährigen in die Tat – beispielsweise, ob diese vorab geplant gewesen sein könnte, oder ob er wusste beziehungsweise sehen konnte, was sein Kumpel tat. Er steht vorerst unter dem Verdacht der Beihilfe.

Die Polizei von Venedig hatte sofort nach dem sexuellen Übergriff auf die Mittelschülerin am vergangenen Mittwoch deren Klassenkameraden angehört, die die beiden Jugendlichen auch kennengelernt hatten und sie beschreiben konnten. Auch das Opfer selbst lieferte – obwohl es nach der Tat verständlicherweise unter Schock stand – wertvolle Hinweise zur Identifizierung. So dauerte es nicht lange, bis die Fahnder die beiden dringend Tatverdächtigen ausforschen konnten.

Bekanntschaft mit „netten“ Ortsansässigen

Wie berichtet, war die 14-Jährige mit ihrer Klasse in Venedig. Die Schüler waren in einer Jugendherberge untergebracht. Es war am letzten Abend des mehrtägigen Schulausfluges, als eine Gruppe von ihnen spazieren ging und dabei mit den beiden ortsansässigen Jugendlichen zusammentraf. Die beiden machten einen netten Eindruck, nichts schien darauf hinzudeuten, dass sie etwas Böses vorhaben könnten. Doch auf einmal soll der 15-Jährige die Südtirolerin mit Gewalt in der Nähe der Anlegestelle der Fähre Le Zitelle in einen abgelegenen Bereich gedrängt haben. Sein Kumpel habe „Schmiere“ gestanden, während er selbst die völlig überrumpelte Jugendliche massiv bedrängt und versucht haben soll, sie zu vergewaltigen.

Einem Klassenkameraden war aber aufgefallen, dass das Mädchen weg war, und plötzlich hörte er ihre Hilferufe. Er drängte zuerst den „Wachposten“ weg, legte sich dann mit dem 15-Jährigen an und schaffte es gemeinsam mit seiner Mitschülerin, den beiden zu entkommen.

D/rc