Vermisster 5-Jähriger in argentinischer Wüste entdeckt

Der Bub hatte 24 Stunden lang alleine in der Wüste Argentinies ausgeharrt. - Foto: shutterstock

Gefunden wurde das Kind von einem ehemaligen Rallye-Fahrer. Es war 21 Kilometer von dem Ort entfernt, an des es zuletzt gesehen worden war. „Mir war kalt, ich habe schlecht geschlafen, angelehnt an einen Felsen”, sagte der Kleine der Zeitung „Clarin”, als er das Krankenhaus am Dienstag verlassen konnte. Dort war er wegen einer leichten Dehydrierung behandelt worden. Er habe Wasser aus einem Bach getrunken und Gras gegessen, berichtete der Bub.

apa/ag.