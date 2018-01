Verspotteter Weihnachtsbaum in Rom im Visier der Ermittler

In den vergangenen drei Jahren sei mit Transport, Aufstellen und Entsorgen des Christbaums dieselbe Firma beauftragt worden. Dies entspricht laut ANAC nicht dem Rotationsprinzip, das für öffentliche Aufträge vorgeschrieben ist.

Die Firma habe 37.000 Euro für den Auftrag kassiert, denselben Betrag wie 2015, als sie jedoch zwei Weihnachtsbäume transportiert und aufgestellt hatte.

Der Weihnachtsbaum ist inzwischen zu einer Attraktion geworden. Am Donnerstagabend plant die Gemeinde Rom eine „Abschiedsfeier“ für „Spelacchio“. Was aus der Fichte werden soll, ist noch unklar. Sie könnte zu einer Installation werden, hieß es in Rom.

apa