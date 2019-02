Versuchter 2-fach Mord in Riccione

Um 1 Uhr in der Nacht auf Samstag wurden die beiden Männer aus Gradara in den Marken vor dem Restaurant „La Mulata“ in Riccione attackiert. Auf den Videoüberwachungen des Restaurants sehe man 4 mutmaßliche Täter – einer davon wird gesucht. Auf den Videoaufnahmen des Restaurants ist er dabei zu sehen, wie er einem der Opfer einen Stich in den Brustkorb verpasst.

Die mutmaßlichen Täter gehören zur ethnischen Gruppe der Sinti, die dort zwischen Coriano und Riccione leben. Sie sollen die beiden 23-Jährigen vor dem Lokal an einen Pkw gelockt haben. Dort sollen sie die beiden Italiener aufgefordert haben, das Geld auszuhändigen, das sie bei sich trugen.

Als die beiden verneinten wurden sie mit Messerhieben angegriffen und schwerst verletzt. Nach einer der Erstversorgung durch die Rettungssanitäter wurden sie ins Krankenhaus von Rimini gebracht, wo sie sofort operiert wurden. Die Ärzte enthalten sich der Prognose. Einer der beiden muss künstlich beatmet werden.

Die Ermittlungen der Beamten müssen noch klären, ob noch weitere Personen in die Tat involviert waren.

stol