Videos zeigen Ausmaß der schweren Unwetter an der Adria

Die erste Aufnahme zeigt die zerstörerische Gewalt eines Blitzes, der in den Mast einer Segelyacht einschlägt. Wo in Italien die Aufnahmen gemacht wurden, ist leider nicht bekannt. Bei Ancona ist laut Nachrichtenagentur Ansa ein Mensch durch einen Blitzschlag sogar gestorben.

Auf Videos ist zu sehen, wie sich über einem Strand in den Abruzzen dunkle Wolken zusammenbrauen und heftiger Wind peitscht. Menschen bringen sich in Sicherheit.

Bürgermeister Gianluigi Tombolini sprach auf Facebook von „gewaltigen Schäden“. Die Feuerwehr berichtete auf Twitter von Dutzenden Einsätzen, umgestürzten Bäumen und überschwemmten Straßen. Der Hagel verursachte auch schwere Schäden in der Landwirtschaft. Die Hagelkörner hatten „die Größe von Orangen“, berichteten Zeugen. (STOL hat berichtet) Hier noch ein weiteres Video des verheerenden Hagelsturms in Mittelitalien.

In Pescara wütete ein gewaltiger Hagelsturm und hinterließ eine Schneise der Verwüstung.

Folgende Aufnahmen erreichen uns ebenso aus Pescara. Die Wassermassen erfassen das Auto samt Fahrer und schwemmten es einfach so davon.

Auch mehrere Tiefgaragen wurden in Pescara überflutet. In folgendem Video etwa sieht man die Garage des Krankenhauses.

Der Sturm war in Milano Marittima etwa so stark, dass er ganze Bäume entwurzelte. Sichtlich geschockt reagierte die Frau beim Anblick dieser brachialen Gewalt der Natur. Kein Wunder, dass sie das Filmen abbricht, um sich in Sicherheit zu bringen.

Einen Tag nach den Unwettern laufen die Aufräumarbeiten auf Hochtouren. Doch die Wetterprognose verheißt nichts Gutes. Während der Freitag laut dem italienischen Wetterportal meteo.it noch relativ stabil verlaufen soll, kommt es schon am Samstag zu neuerlichen Störungen. Heftige Unwetter werden für die nord-östliche Adriaregion und für das Landesinnere im mittleren und südlichen Italien erwartet.

stol/vs