Virales Video: Skifahrer entkommt Schweizer Lawine nur knapp

Der junge Skifahrer Alexis Ramu war am gestrigen Dienstag im Skigebiet Crans-Montana im Kanton Wallis unterwegs. Mit seiner Helmkamera gelangen ihm schockierende Aufnahmen der tödlichen Lawine, die die Piste Kandahar auf einer Länge von etwa 400 Metern verschüttete.

⁦⁦@PoliceValais⁩ être cette vidéo vous sera t elle utile pour les recherches en localisant des personnes ; on voit une motoneige à l'arrêt avec un blessé, et des gens se faire emporter #AvalancheCransMontanapic.twitter.com/y8V5oYZR7G — Alexis Ramu (@alexisramu) 19. Februar 2019

Wie berichtet, ist ein 34-jähriger Skipistenarbeiter aus Frankreich am Mittwoch an den Folgen seiner schweren Verletzungen erlegen, die er sich am Tag zuvor bei einem Lawinenunglück oberhalb von Crans-Montana zugezogen hatte.

stol