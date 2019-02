Vorerst kein verpflichtender Lkw-Abbiegeassistent

Hofer sowie die Verkehrssprecher der Regierungsparteien, Christian Hafenecker (FPÖ) und Andreas Ottenschläger (ÖVP) betonten in einer Pressekonferenz nach dem Gipfel, dass man die Problematik vorerst mit kurzfristig wirksamen Maßnahmen angehen werde. Das sind zum Beispiel Assistenzspiegel an Kreuzungen, Verlegung von Fußgängerübergängen, Rechtsabbiegeverbote, eine Informationskampagne sowie Ausbildung der Lkw-Lenker und die Ausstattung weiterer Asfinag-Parkplätze mit Einrichtungen zur korrekten Ausrichtung der Spiegel von Lkw.

Für eine freiwillige Nachrüstung von Lkw mit Abbiegeassistenten soll es Förderungen geben, in welcher Höhe, stand noch nicht fest. Er müsse erst mit dem Finanzministerium verhandeln, sagte Hofer. Deutschland setzte ebenso auf die freiwillige Nachrüstung, dort wurden 5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Der Andrang war so groß, dass das Geld nach wenigen Tagen bereits vergeben war. Hofer will für Österreich „im Verhältnis einen größeren Betrag”.

Verpflichtender Abbiegeassistent noch nicht möglich

Der Verkehrsminister betonte, dass die Sitzung der Experten und politisch Verantwortlichen von „großem Sachverstand” gekennzeichnet gewesen sei. Zur Frage der elektronischen Abbiegeassistenten in neuen Lkw und zum Nachrüsten antwortete der Minister nur auf Nachfrage. Stattdessen listete er zunächst die anderen geplanten Maßnahmen auf: „Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das System der Assistenzspiegel vermehrt einsetzen wollen - ein Abbiegeassistent außerhalb des Fahrzeuges.”

Geldmittel von 5 Millionen Euro werde es beispielsweise für die Aus- und Weiterbildung von Berufskraftfahrern geben, so Hofer weiter. Auf zwei Asfinag-Parkplätzen entlang der Autobahn gibt es bereits eigene Parkplätze, an denen Lenker ihre Spiegel optimal einrichten können, das soll „massiv ausgebaut” werden. Dies werde man über die Mineralölfirmen auch für Tankstellen propagieren, kündigte Hofer an. Er wolle zudem verstärkt „für die Schulung von Schulkindern eintreten”, gemeinsam mit dem Innenministerium sollen auch „ältere Verkehrsteilnehmer” sensibilisiert werden. All diese Maßnahmen würden sich „kurzfristig umsetzten” lassen.

Hafenecker betonte, dass Österreich derzeit die elektronischen Abbiegeassistenten nicht verpflichtend machen könne. „Es gibt noch keine einheitlichen Kriterien für nachrüstbare Systeme”, sagte er. Noch fehle „die grundsätzliche Definition, was der Abbiegeassistent sein soll”. Das System als „eierlegende Wollmilchsau gibt es noch nicht”, sagte der Nationalratsabgeordnete. Die derzeitigen Systeme führten laut Hafenecker noch oft zu Fehlalarm. „Die Sensoren können nicht unterscheiden zwischen einem geparkten Fahrrad, einem Hydranten oder einem Menschen.”

Die EU will die Abbiegeassistenten für neu zugelassene Lkw mit 2024 verpflichtend machen. Hafenecker will Druck auf die EU entfalten, damit die Spezifikationen früher vorliegen und eine verpflichtende Umsetzung der geplanten Maßnahme auch früher erfolgen kann. Ein Alleingang Österreichs sei nicht möglich, „weil es eine europäische Zulassung” für Lkw gibt, sie müssen überall fahren dürfen.

apa