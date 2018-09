Wegen Streit: Mann überfährt Nachbarn mit Auto

Mehrere Personen saßen am Freitagabend gemütlich an einigen Tischen in einer für den Verkehr gesperrten Straße in der sizilianischen Stadt Palagonia, als es zu dem furchtbaren Ereignis kam: Ein 52-jähriger Mann stieg in sein Auto und fuhr in die Menschenmenge, setzte mehrmals neu an und überfuhr sie erneut. Anschließend flüchtete er.

Eine 87-jährige Frau starb, 7 weitere Personen wurden verletzt, 2 davon schwer, berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa.

Der Tragödie soll ein alter Streit zwischen Nachbarn vorangegangen sein. Der 52-jährige Flüchtige soll schon in der Vergangenheit negativ aufgefallen sein, auch von psychischen Problemen ist die Rede. Das Auto, mit dem er die Menschen überfahren hat und anschließend geflüchtet ist, gehört seinem Vater.

Das Auto wurde mittlerweile gefunden, der Mann wird noch immer gesucht, unter anderem mit Unterstützung eines Hubschraubers.

stol