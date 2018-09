Weiterer starker Taifun nahm Kurs auf Japan

Dem südlichen Inselparadies drohten am Samstag Windgeschwindigkeiten von bis zu 252 Kilometer in der Stunde und bis zu 12 Meter hohe Wellen. Die Behörde warnte auch die Bewohner in weiten Gebieten Ost- und Westjapans vor starkem Regen und Wind sowie hohem Wellengang.

Die drittgrößte Wirtschaftsnation der Welt wurde dieses Jahr bereits mehrfach von verheerenden Taifunen heimgesucht.

apa/dpa