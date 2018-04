Weiteres Opfer der Amokfahrt von Münster gestorben

6 weitere Patienten werden nach der Amokfahrt noch behandelt, 4 davon auf normalen Stationen, 2 auf Intensivstationen. Diese seien aber nicht in kritischem Zustand, hieß es von den Kliniken.

Mit seinem Campingbus war der 48 Jahre alte Jens R. am 7. April in Münster in eine Menschenmenge in der Altstadt gerast. Dabei waren zunächst 2 Menschen getötet und mehr als 20 verletzt worden. Einige der Verletzten schwebten lange in Lebensgefahr. Nach der Fahrt hatte der Deutsche sich selbst erschossen. Zum Motiv und zu den Hintergründen der Tat sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen.

Täter litt laut Vater unter „Verfolgungswahn”

Die Ermittler gehen davon aus, dass Jens R. in Suizidabsicht handelte. Die Behörden in Münster kannten den späteren Amokfahrer bereits, es hatte nach Angaben der Stadt in den vergangenen Jahren mehrere, wenngleich kurze Kontakte gegeben. Der Vater des 48-Jährigen nimmt an, dass ein psychisches Leiden seinen Sohn zu der Amokfahrt trieb. Diese Krankheit habe ihn in 2 Welten leben lassen, sagte er. Sein Sohn habe an „Verfolgungswahn” gelitten.

apa/dpa