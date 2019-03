Weniger Teilnehmer bei „Gelbwesten“-Protesten in Paris

In der Vorwoche waren es zum selben Zeitpunkt 8300 Demonstranten gewesen, davon 3100 in der Hauptstadt. ja! hätte ic„Das Ziel ist noch immer dasselbe: soziale Gerechtigkeit und Volksabstimmungen, vor allem bei Entscheidungen zu Wirtschaftsthemen“, sagte ein 43-jähriger Demonstrant in Paris der Nachrichtenagentur AFP.

Nach schweren Ausschreitungen vor zwei Wochen hatte die Pariser Polizei auch diesmal die Champs-Elysees für die „Gelbwesten“ gesperrt. Auch rund um den Präsidentenpalast und das Gebäude der Nationalversammlung gab es Absperrungen. Die Polizei nahm nach eigenen Angaben 25 Menschen fest und erteilte 20 Verwarnungen wegen Protestierens auf abgesperrtem Gelände.

Zahlen nicht in allen Städten rückläufig

Während die offiziellen Zahlen von 13.00 Uhr in Paris eine geringere Beteiligung als in der Vorwoche zeigten, hatte der Protest in Bordeaux im Südwesten des Landes deutlich mehr Zulauf. Waren dort in der vergangenen Woche noch etwa 2500 „Gelbwesten“ gekommen, so lag die Zahl am Samstagnachmittag in etwa doppel so hoch – vermutlich, da diesmal auch Teilnehmer aus Toulouse mitgingen.

Nach gewalttätigen Zusammenstößen bei früheren Protesten hatte Bürgermeister Nicolas Florian das Stadtzentrum von Bordeaux sperren lassen und den Bewohnern geraten, zuhause zu bleiben. Begründet wurde das mit der möglichen Ankunft von „Hunderten von Randalierern“.

Anführer der Gelbwesten zu Geldstrafe verurteilt

Neben Paris und Bordeaux hatten auch andere Städte ihre Zentren diesmal für den Protest gesperrt, darunter Avignon und Lille. In Lille schlugen die Behörden den „Gelbwesten“ eine Ersatzroute für ihre Demonstration vor. In Montpellier wurden zwei Polizisten leicht verletzt, als aus der Menge Gegenstände auf sie geworfen wurden.

Am Freitag war einer der Anführer der Bewegung wegen der Organisation nicht genehmigter Demonstrationen verurteilt worden. Das Pariser Strafgericht erlegte dem 34-jährigen Eric Drouet 1500 Euro auf. Sein Anwalt kündigte Berufung an.

apa/afp