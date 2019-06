Wiederaufbau von Brücke in Genua hat begonnen

Die neue Brücke soll im Frühjahr 2020 ihrer Bestimmung übergeben werden: „Die offizielle Übergabe wird ein außerordentliches Ereignis für den Neustart Genuas und ganz Italiens sein”, sagte der Minister. „Wir werden der Stadt Genua bald ihre Brücke zurückgeben”, twitterte der italienische Premier Giuseppe Conte.

Die viel befahrene, fast 1.200 Meter lange Morandi-Brücke war auf einer Länge von 200 Metern eingestürzt. 43 Menschen kamen ums Leben, darunter vier Kinder. Dutzende Menschen wurden verletzt und zahlreiche Anrainer mussten in der Folge ihre Häuser räumen.

Experten hatten nach dem Unglück erklärt, der Einsturz sei wegen der vielen baulichen Mängel an der Spannbetonbrücke vorhersehbar gewesen. Die italienische Justiz ermittelt in dem Fall gegen eine Reihe von Beschuldigten und gegen die Betreiberfirma Autostrade per l'Italia (Aspi).

apa