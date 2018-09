Wiesnwirte fahren zum Festgelände

Den von Musikkapellen begleiteten Zug führte hoch zu Ross das „Münchner Kindl“ Viktoria Ostler an. Dahinter folgte traditionsgemäß Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) in seinem Wagen. Um Punkt 12 Uhr soll er im Schottenhamel-Zelt das erste Fass Bier anzapfen und damit die Wiesn eröffnen. Das Fest dauert bis zum 7. Oktober, an die 6 Millionen Besucher werden erwartet.

dpa