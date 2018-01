Wild schaukelnde Sessellifte und andere „Desaster“ - VIDEO

Österreich

Dramatische Szenen auf der Skipiste: Heftige Sturmböen erfassen die Gondeln eines Skilifts im Skigebiet Silvretta Montafon in Österreich. Die Gondeln schaukeln gefährlich hin und her, stehen fast senkrecht in der Luft. Die beiden Skifahrer, die in dem Lift sitzen, werden diese Horrorfahrt wohl nie vergessen.

Augenzeuge Peter Cottens filmte die Geschehnisse und stellt die Aufnahmen anschließend auf Facebook und Youtube.

Norditalien

Wie berichtet hat Norditalien mit enormen Schneemassen zu kämpfen. Am gestrigen Dienstag entkamen in Sestriere 29 Menschen wie durch ein Wunder dem Tod. In Sestriere fiel binnen 48 Stunden mehr als zwei Meter Neuschnee.

In der Nacht auf Dienstag traf dort eine Lawine ein fünfstöckiges Apartmentgebäude nahe der Ski-Station und hinterließ Schneemassen in einigen Wohnungen.

Spanien

Auch Spanien wurde vom Schnee eiskalt erwischt. Nach einem heftigen Wintereinbruch sind in Spanien zahlreiche Autofahrer im Schnee steckengeblieben. Besonders schlimm war die Situation auf der Autobahn AP6 zwischen Madrid und Segovia, wo nach starken Schneefällen Hunderte Menschen die Nacht auf Sonntag in ihren Fahrzeugen verbringen mussten.

Die schöne Seite des Schnees und den Zauber, den er eben auch mit sich bringt, zeigt hingegen der spanische Filmemacher Valsan George in romantischer Art und Weise in seinem Video, das auf Youtube zu sehen ist.

Kälteste Orte der Welt

Letzte Woche waren am Mount Washington in New Hampshire in den USA minus 37,8 Grad Celsius gemeldet worden – eine der weltweit niedrigsten Temperaturen. Noch kälter war es im russischen Jakutsk und im kanadischen Eureka (je minus 38 Grad).

Das letzte Mal sind solche Temperaturen in den USA im Jahre 1933 gemessen worden. Folgendes Video zeigt wie sich heißes Wasser innerhalb kürzester Zeit zu Schnee verwandelt.

Die Kälte ist dermaßen ausgeprägt, dass sogar die Niagarafälle eingefroren sind. Ein US-TV-Sender liefert spektakuläre Drohnen-Aufnahmen der weltberühmten Wasserfälle.

stol/vs