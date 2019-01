Winterwetter – Schnee in Süditalien

Ungewöhnlicher Anblick: Potenza in weißer Pracht. - Foto: Ansa

In den Regionen Basilikata, Molise Apulien und Kampanien fiel Schnee. Touristen fotografierten den angezuckerten Vesuv.

Einige Flocken fielen zur Freude der Touristen auch in Pompeji. Schnee gab es auch in Matera, Europas Kulturhauptstadt 2019.

La magia della neve: buongiorno da Matera, Capitale Europea della cultura per il 2019. ❄️♥️#Materainsidepic.twitter.com/nb96Egf2n4 — Matera Inside (@materainside) 4. Januar 2019

In Apulien und Kalabrien gab es Probleme im regionalen Bahnverkehr. In der Stadt Avellino südlich von Neapel kam wegen heftiger Schneefälle der Verkehr zum Erliegen. In Rom wurden für Obdachlose zusätzliche Unterkünfte zur Verfügung gestellt.

apa