Zahl der Aids-Fälle in China stark angestiegen

Allein im zweiten Quartal seien mehr als 40.000 neue Fälle registriert worden. Die meisten Menschen infizierten sich demnach mit dem HI-Virus durch Geschlechtsverkehr. Die Zahl der Infektionen durch Bluttransfusionen sei „im Prinzip auf Null zurückgegangen“, berichtete Xinhua.

In der Vergangenheit hatte es in China Skandale um Bluttransfusionen gegeben. In den 1990er-Jahren hatte es in ländlichen Gegenden der Volksrepublik eine Aids-Epidemie gegeben, ausgelöst durch ein von der Regierung unterstütztes Blutspende-Programm. Zehntausende Menschen wurden damals infiziert, teilweise ganze Dörfer.

