Zahl der Geburten in der EU 2017 leicht rückläufig

Das Durchschnittsalter von Frauen bei der Geburt ihres ersten Kindes lag in der EU im Jahr 2017 bei 29,1 Jahren, in Italien 31,1 Jahre. Über einen Zeitraum von fünf Jahren ist das Durchschnittsalter in der EU schrittweise von 28,7 Jahren im Jahr 2013 auf diesen Wert gestiegen. Bei rund fünf Prozent der Erstgeburten in der EU waren die Frauen 2017 unter 20 Jahre alt, also Teenager-Mütter, und rund drei Prozent der Frauen waren 40 Jahre und älter.

Die gesamte Fruchtbarkeitsrate lag 2017 in der EU bei 1,59 Geburten pro Frau, gegenüber 1,60 im Jahr 2016. Am höchsten war die Rate in Frankreich (1,90 Geburten pro Frau), am niedrigsten in Malta (1,26 Geburten pro Frau). In Italien betrug die Rate rund 1,31 Geburten pro Frau.

Italien hat auffallend wenige junge Mütter und erhöht viele Frauen, die mit über 40 Jahren erstmals Mutter werden. Im Jahr 2017 waren nur 1,6 Prozent der Mütter unter 20 Jahre alt, und 7,3 Prozent über 40 Jahre alt.

apa/stol