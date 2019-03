Zehntausende demonstrieren in Paris für mehr Klimaschutz

Für viele Teilnehmer war es bereits der zweite Demonstrationstag in Folge: Am Freitag hatten sich zehntausende französische Schüler an den weltweiten Klimaprotesten „Fridays for Future” beteiligt. Der Protest am Samstag fand parallel zur Demonstration der „Gelbwesten” statt. Während es dort zu Gewalt und Brandstiftungen kam, blieb der Klimaprotest friedlich.

apa/ag.