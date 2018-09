Zillertal: Wespenschwarmangriff auf Schülergruppe

Gegen 17.00 Uhr war die 44-köpfige Schülergruppe aus den Niederlanden in Begleitung ihrer Lehrpersonen am Samstag nach einem Ausflug am Emberg im Gemeindegebiet von Kaltenbach dabei, wieder Richtung Tal zu wandern, als sie im Bereich Innerer Emberg vom Schwarm Wespen attackiert wurden.

Bei dem Wespenangriff wurden insgesamt 14 Schüler im Alter zwischen 16 und 18 Jahren mehrfach gestochen und mussten in der Folge von 3 Notärzten sowie Kräften der Rot-Kreuz-Ortsstellen Schwaz, Kaltenbach, Tux und Mayrhofen versorgt werden.

Laut Angaben des Roten Kreuzes kam es glücklicherweise bei den Schülern zu keinen allergischen Reaktion oder schwerwiegenden Auswirkungen.

stol/zoom.tirol