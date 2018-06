Zug der Mariazellerbahn bei St. Pölten entgleist

Die Bahn verbindet den Wallfahrtsort Mariazell in der Steiermark mit der niederösterreichischen Landeshautstadt St. Pölten.

Mindestens 2 Menschen wurden schwer verletzt. Zudem erlitten 26 Menschen leichte Verletzungen, wie die Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf das Rote Kreuz berichtete. Der Nahverkehrszug mit etwa 80 Fahrgästen war um kurz nach 7 Uhr morgens in der Nähe der Ortschaft Völlerndorf in Niederösterreich entgleist. Ein Großaufgebot an Helfern und 3 Notarzthubschrauber standen im Einsatz, berichtete der ÖAMTC.

In dem Zug befanden sich Dutzende Passagiere, darunter viele Kinder. Diese Bahn verbindet den bekannten Wallfahrtsort Mariazell in der Steiermark mit der niederösterreichischen Landeshauptstadt St. Pölten.

Der vordere Waggon entgleiste nach Angaben des Betreibers NÖVOG aus zunächst ungeklärter Ursache, der zweite fuhr auf. Mehr als ein Dutzend Rettungswägen und drei Hubschrauber waren im Einsatz. Der Streckenabschnitt war am Vormittag gesperrt.

