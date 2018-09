Zusammenprall in Vorarlberg fordert 3 Schwerverletze

Der Pkw war gegen 21.30 Uhr von Lauterach kommend in Richtung Bregenz Zentrum unterwegs, als ein in die Gegenrichtung fahrender, voll besetzter Kleinbus an der Kreuzung nach links abbiegen wollte und die beiden Fahrzeuge frontal zusammenstießen.

Ein beim Pkw-Lenker durchgeführter Alkotest verlief laut Exekutive positiv. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Arlbergstraße war im Bereich des Unfalls rund 3 Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt.

apa