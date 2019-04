1.000 Bäume für Äthiopien

Mit dem heurigen Erlös können über 1.000 Mango-, Avocado-, Papaya- und Zitronenbäume an bedürftige Familien in Äthiopien verteilt werden. - Foto: shutterstock

An der Valentinsaktion haben über 30 Gärtnereien mitgemacht. Dabei fließt beim Kauf eines Frühlingsblühers ein Euro in das „Schenken mit Sinn“-Projekt der Caritas, welches das Pflanzen von Obstbäumchen in Äthiopien möglich macht. Mit dem heurigen Erlös können über 1.000 Mango-, Avocado-, Papaya- und Zitronenbäume an bedürftige Familien verteilt werden. „Das Obst liefert Vitamine für die Kinder und stärkt deren Gesundheit“, erklärt Judith Hafner, die als Mitarbeiterin der Caritas Dienststelle Globale Verantwortung die Pflanzungen bis in die Hausgärten mitverfolgt.

„Zum sechsten Mal leisten wir einen Beitrag und verbinden damit zwei Dinge, die uns wichtig sind: Dem Kunden bieten wir Blumen aus regionaler und umweltgerechter Produktion, und gleichzeitig finanzieren wir die Pflanzung von Bäumen in Äthiopien“, sagt Valtl Raffeiner, der Obmann der Südtiroler Gärtnervereinigung.

Rund 1.540 Euro konnten bei der Aktion gesammelt werden. - Foto: Caritas

Bei „Schenken mit Sinn“ handelt es sich um ein besonderes Spendenprojekt der Südtiroler Caritas. Über Gutscheine werden zum Beispiel Brennholz für Menschen in Serbien, Schuhe für Kinder in Bolivien, Ziegen für Familien in Äthiopien, aber auch Essen für Obdachlose und Lebensmittelpakete in Südtirol verschenkt. Die angebotenen Produkte können unter www.caritas.bz.it unter „Schenken mit Sinn“ ausgesucht und mittels Kreditkarte erworben werden. Sie können aber auch telefonisch unter Tel. 0471 304 303 bestellt und über Banküberweisung bezahlt werden.

stol