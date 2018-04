10 Tage Sommer - jetzt kehrt der April zurück

Die hohen Temperaturen der vergangenen Tage machte auch dem Schnee in Südtirol zu schaffen: „Allein in den vergangenen 7 Tagen ist in 2000 Metern Meereshöhe ein halber Meter Schnee geschmolzen. Derzeit liegen aber immer noch zwischen 30 und 100 Zentimeter“, weiß Peterlin.

Der gestrige Feiertag brachte ebenfalls sommerliche Temperaturen, so wurden in Gargazon und in Auer 28 Grad gemessen. Selbst am „kühlsten“ Ort Südtirols, nämlich im Hochpustertal, war es warm: 20 Grad wurden in Toblach gemessen.

Doch der Sommer bekommt in den kommenden Tagen einen Dämpfer: „Am Freitag und vor allem am Samstag gehen die Temperaturen um ein paar Grad zurück, vorübergehend wird der April wieder ‚normal‘. Am Wochenende scheint die Sonne wieder länger und mit bis zu 25 Grad auch wieder wärmer.“

Am Donnerstagnachmittag zog eine Gewitterstraße durch das Pustertal und das Eisacktal: Rund 600 Blitzeinschläge wurden gemessen, auch Hagel wurde beobachtet.

Gewitterstraße zwischen Eisacktal und Pustertal mit rund 600 Blitzeinschlägen, in Brixen wurde auch kleiner Hagel beobachtet. pic.twitter.com/SGGZCedObD — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 26. April 2018

stol/liz