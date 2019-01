15-Jährige in Bozen vermisst: Teil einer Gang in Venedig?

Wie berichtet, soll Jessica Garofalo nach Aussagen der Mutter zuletzt am Mittwoch am Bozner Bahnhof gesehen worden sein.

Am Samstag rief die Mutter in ihrer Verzweiflung auch auf Facebook um Hilfe. 2600 Mal wurde ihr Aufruf bis Montagmittag in ganz Italien geteilt, darunter auch in Venedig, wo Jessica nun vermutet wird.

„Ich weiß nur, dass sie in Venedig sind, oder zumindest lassen sie uns das glauben. Sie sind zu siebt, und stell dir vor, sie sind in einer Gang“, kommentierte sie am Montag.

Den Kommentaren ist zu entnehmen, dass nicht einmal die beste Freundin der 15-Jährigen von deren Plänen wusste.

Sachdienliche Hinweise sind bei der Staatspolizei in Bozen abzugeben.

stol