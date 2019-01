15-jährige Boznerin wird vermisst

Jessica Garofalo soll, so erklärt die Mutter auf Facebook, am Mittwoch am Bahnhof zuletzt gesehen worden sein. „Ich weiß nicht, wohin er sie gebracht hat“, schreibt sie. Es wird vermutet, dass sie mit einem Jungen in ihrem Alter unterwegs ist.

Am Sonntagnachmittag antwortete die Mutter auf die Frage der Facebook-Nutzer, ob es Neues gibt: „Wir suchen sie immer noch, aber noch ohne Ergebnis.“ Der Facebook-Post der Mutter wurde seit Samstag mehr als 1700 Mal in ganz Italien geteilt.

Sachdienliche Hinweise sind an die Staatspolizei Bozen bei der Quästur abzugeben.

