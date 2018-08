17.000 Blitze im bisherigen August

Es gab in diesem August nur 3 Tage, die vollkommen ohne Gewitter auskamen, an den restlichen Tagen gab es nachmittags und abends immer wieder Regenschauer oder Gewitter. Und so wird es erst mal weitergehen: Bis zum Wochenende bleibt das Wetter weiterhin unbeständig – unter Tags heiße Temperaturen bis zu über 30 Grad Celsius und am späten Nachmittag und Abend Gewitter und Schauer. Mit Freitag zieht eine Kaltfront über das Land, wodurch es deutlich abkühlen wird. „Am Montag kann es in den höher gelegenen Tälern sogar bis auf Null Grad abkühlen“, kündigt Dieter Peterlin an.

Und allabendlich grüßt ein Gewitter. Heute ziehen sie im Unterschied zu den letzten Tagen direkt aus östlicher Richtung. Gut so, denn damit wird die Trockenheit etwas gelindert. pic.twitter.com/AfMKyv42bs — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 21. August 2018

Insgesamt gingen in diesem Jahr 43.000 Blitze in Südtirol nieder, 17.000 davon allein im August. „Dennoch haben wir den Rekord-August vom letzten Jahr noch nicht eingeholt – da gingen sogar 35.000 Blitze nieder. 2017 war damit der gewitterreichste Sommer seit Aufzeichnung.“

Gewitter sind aufgrund der großen Hitze total normal, erklärt der Landesmeteorologe im Gespräch mit STOL: „Der August war und ist einfach überdurchschnittlich warm. Die Durchschnittstemperatur in Bozen läge bei 22,9 Grad Celsius, heuer ist sie aber um 2 Grad Celsius höher.“

Ein blitzreicher August, an nur drei Tagen blieb es bisher gewitterfrei. Und auch in den nächsten Tagen immer wieder lokale Gewitter, erst mit der Kaltfront am Samstag wird diese Serie unterbrochen. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 21. August 2018

Ganz Schluss mit dem Sommer ist aber noch nicht. Nach dem kühlen Wochenstart nächste Woche wird es voraussichtlich wieder etwas wärmer. Auch wenn die große Hitze damit vorbei ist.

stol