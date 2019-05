190 Einsatzkräfte bei Großübung „ISAK“ in Natz-Schabs

Eine Vermisstensuche ist ein jeder Hinsicht ein äußerst heikles und komplexes Unterfangen. Angehörige und Einsatzkräfte wissen meist nicht, wo sich die Vermissten aufhalten, oft ist keinerlei Kontakt vorhanden. Die ersten Stunden sind meist ausschlaggebend für einen erfolgreichen Sucheinsatz. Die Zeit drängt, aber doch müssen eine ganze Reihe von Zivilschutz- und Ordnungskräfte koordiniert und systematisch eingesetzt werden. Der Einsatz beginnt, aber die Beteiligten wissen nicht, wann er aufhören wird. Ein kühler Kopf, gute Organisation und Kommunikation sind wichtig.

Foto: Alan Bianchi

Aus diesem Grund hat die Landesleitung der Südtiroler Berg- und Höhlenrettung des CNSAS eine Großübung namens „ISAK“ organisiert. „Je öfter solche Einsätze geübt werden, desto besser funktioniert die Rettungskette im Ernstfall“, so Giorgio Gajer, Präsident der Südtiroler Berg- und Höhlenrettung. Jede Zivilschutzkraft, wie die Feuerwehr, die Wasserrettung und der Zivilschutz selbst, so wie auch die verschiedenen Ordnungskräfte, hätten alle ihre besondere Rolle, aber auch ihre Eigenheiten. Das Zusammenspiel müsse geübt werden.

190 Einsatzkräfte, 13 beteiligte Organisationen

Neben Bergrettung, Hundestaffel, Wasserrettung, Höhlenrettung, Weissem und Rotem Kreuz, Freiwilliger Feuerwehr, Gruppe Goer, Landesnotrufzentrale, Heli Flugrettung, Bergrettung der Finanzwache ist das Verteidigungsministerium mit den Hubschraubern der Finanzwache von Bozen und des 4. Luftwaffenregimentes Altair beteiligt. Besonders hervorzuheben ist die Teilnahme einer 30-köpfigen Bergrettungsmannschaft aus dem Veneto, mit der eine lange Tradition der Zusammenarbeit in der Ausbildung der Suchtechniker besteht.

Insgesamt werden etwa 190 Einsatzkräfte erwartet. Die Landesagentur für Zivilschutz unterstützt ISAK mit Logistik und Verpflegung. Alle Aktionen finden unter der Supervision des Bürgermeisters von Natz Schabs Überbacher Alexander in seiner Funktion als Zivilschutzverantwortlichem seiner Gemeinde statt. Die Übung beginnt am Samstag, 11. Mai um 10 Uhr und endet am Sonntag, 12. Mai am frühen Nachmittag.

stol