2 junge Frauen sterben bei Unfall in Ridnaun: „Einfach nur schlimm“

„So junge Leute! Es ist einfach nur schlimm. Für die Angehörigen sowieso, aber auch für die gesamte Bevölkerung“, so der Bürgermeister von Ratschings Sebastian Helfer gegenüber STOL am Morgen nach der Tragödie..

Wie berichtet waren die 4 Frauen, die allesamt auf der Aglsbodenalm arbeiteten, am Montagabend nach Dienstschluss in ihrem kleinen Geländewagen auf dem Weg ins Tal, als sie gegen 18.30 Uhr auf der Forststraße zwischen der Aglsbodenalm und dem Bergwerk Maiern von der Fahrbahn abkamen und in steilem Gelände rund 100 Meter abstürzten.

Für 2 der Frauen kam jede Hilfe zu spät. Sie starben noch am Unfallort. Wie Bürgermeister Helfer sagt, handelt es sich bei den beiden toten Frauen um eine 17-Jährige aus Ratschings und um eine 19-Jährige aus Sterzing. Bei der schwer verletzten Frau, die ins Krankenhaus nach Bozen geflogen wurde, handelt es sich um eine 41-Jährige aus Mareit. Sie soll sich mittlerweile außer Lebensgefahr befinden.

Die vierte der Frauen, die mit leichten Verletzungen davonkam, stammt ebenfalls aus dem Tal und ist laut dem Bürgermeister eine sehr gute Freundin der tödlich verletzten 19-Jährigen gewesen. „Sie hatten dieses Jahr gemeinsam Matura gemacht“, so Helfer. „Eine Tragödie.“

stol/vs